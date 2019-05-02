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7 yaşındaki Emir, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Muhammed Emir Alparslan toprağa verildi.


Erbaa ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Şahin Sokak'ta dün akşam saatlerinde Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan (7), 3. kattan beton düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erbaa'ya getirildi. Muhammet Emir'in cenazesi ikindi namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Cenaze namazını Emir'in amcası Enes Alparslan kıldırdı.

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