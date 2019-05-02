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7 yaşındaki Emir'den üzücü haber

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Şahin Sokak'ta dün akşam saatlerinde Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan (7), 3. kattan beton düşmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Erbaa'dan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed Emir Alparslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek.

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