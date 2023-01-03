700 yıllık baskı tekniğini kullanıyorlar, sayıları her geçen gün azalıyor

Tokat'ta, kültürel miras içerisinde önemli bir yere sahip olan yazmacılık sanatı 700 yıllık baskı tekniği ile yaşatılmaya çalışılıyor.

Osmanlı Döneminde bölgenin tekstil anlamda merkezi olmuş kadim bir kent olan Tokat'ta yazmacılık teknolojiye direniyor. Az sayıda kalan usta geleneksel yöntemlerle el baskısı ile yazma, sofra bezi üretiyor. Yazmacılar çarşısında irili ufaklı bir kaç atölyede tahta baskı tekniği kullanılıyor. Ihlamur ağacından hazırlanan kalıplar, kök boyalara batırılarak kumaşlara baskı yapılıyor. Pamuklu kumaş üzerine tahta baskı tekniği ile yapılan yazmalar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Geleneksel yöntemle baskı yapan azaldı

Yazma Ustası Hülya Üner, geleneksel yönetmeleri kullanarak baskı yapanların oldukça azaldığını söyledi. Kalıp oymacılığı yapan ustanın da gelişen teknoloji ile azaldığına dikkat çeken Üner, “Geleneksel yöntemlerle baskı yaptığımızda ortaya çıkan ürün sayısı ile serigrafi baskı ürün arasında önemli oranda fark oluyor. O ürünün satış fiyatı ile bizim ürün fiyatı bir olmuyor. Bu nedenle yazmacılık neredeyse tamamen fabrikasyona döndü. Biz bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Destek gördüğümüzde zaman 700 yılık bir tarihimizi çıkartacağız” dedi.

Üner, el baskısı ile fabrikasyon baskının yarışamadığı için her geçen gün kan kaybettiğini belirterek, “Çok değerli ustalarımızdan mesleklerini bırakanlar var. Biz onlardan öğrendiklerimizi gelecek nesillere götürmeye çalışıyoruz ama ustalarımız bu işi bırakıyor. Bu çok üzücü bir şey. Bu mesleğinden yeniden canlandırılması için desteğe ihtiyacımız var. Ayrıca yaptıklarımızın hiçe sayılmaması gerekiyor” diye konuştu.