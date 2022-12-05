700 yıllık hamam müzeye dönüştürülüyor

Tokat'ta, 14. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen tarihi hamamın müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyonda güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Sulu Sokak Çarşısında yaklaşık 17 yıldır kapısına kilit vurulu olan ve bir kısmı yıkılan hamamda restorasyon çalışması devam ediyor. Restorasyon çalışmalarında hamamın kubbelerinin bulunduğu yapı üzerindeki tonlarca ağırlıktaki toprak zemin kaldırıldı. Kubbeler ve aydınlatma bölümleri restore edildi. Hamamın içinde ise ısıtma bölümleri, göbek taşı, kurnaların olduğu bölmelerde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de keçecilik yapılan önemli hamamlardan bir tanesi olarak gösterilen hamamın gelecek kuşaklara aktarılması için müze olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Müteahhit firma yetkilisi Ender Gürdere, yaklaşık 17 yıldır kapalı durumda olan hamamın müze olarak tarihteki yerini alacağını söyledi. Hamamda güçlendirme çalışmalarının bittiğini belirten Gürdere, giriş kapı olarak ortaya çıkan yerin kuruldan geçmesini beklediklerini ifade ederek, “Proje kuruldan bu ay geçerse çalışmalarımız hızlanacak. Mimari olarak bakıldığında kadın ve erkek bölümü olan büyük bir hamam. Diğer hamamlarda olmayan işlemeli kurnalarımız var. Restorasyon çalışmaları 2023 yılının sonuna tamamlanması gerekiyor. Ama proje aksaklıklarından dolayı uzayabilir ” dedi.