770 yıllık tarihe kazınan yazılar restorasyonda silinecek

Tokat'ta 770 yıllık tarihi köprünün yüzeyine kazınan yazılar, başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında silinecek.

Tokat'ta bulunan tarihi Hıdırlık Köprüsünde restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü'nün ayaklarına sprey boya ile yazılan yazılarında silinecek. Restorasyon ihalesini alan firma tarafından çalışmalar başlatıldı. Murçlarla kesme taşlar arasındaki sıvaları temizleyen işçiler, tarihi yapıya yakışmayan yazıları da yapılan çalışmalar kapsamında temizliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, yaklaşık olarak 7 yıl önce araç trafiğine kapatılan köprünün zemininde bulunan asfalt kaplamanın kaldırılacağını kaydetti. Tokat'ın en sembol yerlerinden birisi olan köprünün tarihine yakışır görüntüsüne kavuşturulacağını belirten Başkan Eroğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ilimizi ziyaretlerinde köprüde incelemelerde bulunmuştu. Bakan beye restorasyon çalışmaları için ricada bulunmuştuk. Sağolsun Bakan beyin talimatı ile ihale yapılarak restorasyon işlemleri başladı. Yaklaşık 1 yıllık bir süre de çalışmalarının tamamlanması öngörülüyor. Ama ben mart, nisan aylarına hizmete açılacağı kanaatindeyim” dedi.

Başkan Eroğlu, köprüde asfalt kaplamanın yanı sıra kesme taşlarında temizlenerek, onarımlar yapılacağını kaydetti. Restorasyon çalışmalarının ardından köprünün ışıklandırılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Hıdırlık Köprümüz Tokat'ın en önemli sembol yerlerinden biri olma adına yerli yabancı turistlere hitap eden tarihi bir nokta olarak kazandırılmış olacak” diye konuştu.

Tarihi taşlar ortaya çıkacak

Köprünün üzerinde bulunan 10-15 santimetrelik asfalt zeminin kazınmasının ardından alttaki taşların ortaya çıkarılacağını belirten Başkan Eroğlu, “Asfalt kaplama kaldırdıktan sonra köprünün üzerinde başka bir kaplama yapılmayacak. Mevcut eski hali neyse 770 yıl önce kullanılan malzeme neyse silinerek tamiri yapılacak ve o şekli ile kullanılacak” ifadelerini kullandı.