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8 Yaşındaki Mehmet'in doğum gününü polisler kutladı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından temel gıdadan, ilaca her türlü ihtiyaçları vatandaşlar ile buluşturan polis ekipleri sorumluluk alanlarında vatandaşların özel günlerini de unutmuyorlar.


Niksar'da Bağlar Mahallesinde oturan Pınar ve Erkan Yançar çiftinin 8 yaşındaki oğulları Mehmet, Emniyet Müdürlüğüne mesaj atarak doğum günü olduğunu söyledi.


Konuya duyarsız kalmayarak ekip arabasıyla Yançar ailesinin evine gelen polisler sürpriz bir ziyaret ile doğum günü pastasını ve hediyelerini Mehmet Yançar'a teslim ettiler. Mumları polis memurları ile üfleyen küçük çocuğun ailesi beklemedikleri bir doğum günü olduğunu ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür ettiler.

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