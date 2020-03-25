İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı

Tokat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 82 yaşındaki Fikret Altay, 65 yaş üstündeki vatandaşlara ’evde kal’ çağrısı yaptı.

Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 82 yaşındaki Fikret Altay, 65 yaş üstündeki vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.


Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşayan Fikret Altay, evde kalarak uygulamaya destek verdi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Altay, yaşlılara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Evde kalarak torunlarına tecrübelerini anlattığını ifade eden Altay, “Devletin kanununa uyunuz. Ben 82 yaşındayım turp gibiyim. Çünkü ben evden çıkmıyorum. İnşallah bu virüs yakın biter, bu işlerde gelir geçer. Herkese dua ediyoruz” dedi. Evden çıkmaya ninelerde Türkiye dua ettiklerini söyledi.


Öte yandan Tokatlı esnaf Mustafa Kahraman'ın eldivenine yazdığı "Can sıkıntısı boğularak ölmekten iyidir. Evinde kal, Türkiye" çağrısı dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.