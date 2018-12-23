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9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye Şampiyon

Tokat’ta 5 ülkeden 95 sporcunun katılımı ile düzenlenen 9.

Tokat'ta 5 ülkeden 95 sporcunun katılımı ile düzenlenen 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye şampiyon oldu.


Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda, dünya şampiyonu merhum Güreşçi Hüseyin Akbaş anısına dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvasına Türkiye (Tokat, Ankara, İstanbul, Çorum, Bartın), Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya ve Ukrayna'dan 95 sporcu katıldı. Toplamda 510 puan elde eden Türkiye ülkeler takım klasmanında birinci olurken, 40 puanla Gürcistan ikinci, 30 puanla Ukrayna üçüncü oldu.


10 farklı sıklette yapılan zorlu mücadele sonucu Engin Çetin (57 kilo), İsmail Başka (61 kilo), Şamil Tahir (65 kilo), Yunus Çoşkun (70 kilo), İlyas Güneş (74 kilo), Efe Sami Ünal (79 Kilo), Maisuradze Tarzan (86 kilo), Samet Özarslan (92 Kilo), Emrullah Dostlu (97 kilo) ve Bekir Eryücel (125 kilo) altın madalyanın sahibi oldu. Final müsabakaları sonrasında gerçekleştirilen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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