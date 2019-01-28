97 yaşındaki yaşlı kadının dileği gerçek oldu

Tokat'ta yaşayan 97 yaşındaki Gülbeyaz Somtürk'ün, Tokat Belediye Başkanını görme dileği yapılan sürpriz ziyaretle gerçek oldu.

Tokat'ta yaşayan 97 yaşındaki Gülbeyaz Somtürk, kendisini ziyarete gelen misafirleri tarafından geçtiğimiz günlerde videoya alındı. Video kaydında Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu'na olan sevgisinden bahseden ve O'nu görmek istediğini söylemesi üzerine video sosyal medyaya yüklendi. Videonun fark edilmesiyle birlikte Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı; "Gülbeyaz Teyze, kurban olurum ben sana. Teşkilattan arkadaşlarımız selamını ve duanı ilettiler. En kısa sürede hürmetle ellerinden öpmeye geliyorum" paylaşımı sonrasında; yaşlı kadının dileğini evine yaptığı sürpriz ziyaretle gerçekleştirdi. Videoda Başkan Eroğlu'na sarılmak istediğini söyleyen Gülbeyaz Somtürk'ün hayali Gülbahar Hatun Mahallesindeki ikametine yapılan bu ziyaret ile gerçek oldu. Başkan Eroğlu, Gülbeyaz Somtürk ile birlikte eski Tokat'ı ve Somtürk Ailesine ait aile albümlerini inceledi. El öpme ile başlayan anlamlı ziyaret el öpme ile sona erirken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ikili karşılıklı olarak; Kanal Tokat Projesi kapsamında Yeşilırmak'ta yüzen Osmanlı Kayıklarında gezintiye çıkma sözü verdi.