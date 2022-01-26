İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan kuş sürüleri yola indi, polis ekipleri duyarsız kalmadı

Tokat’ta kar yağışı nedeniyle yem bulmak için karayoluna akın eden kuş sürülerine polis ekipleri duyarsız kalmadı.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yem bulmak için karayoluna akın eden kuş sürülerine polis ekipleri duyarsız kalmadı.


Ülke genelinde etkisini artıran kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Soğuk ve yağışlı havadan yaban hayvanları olumsuz etkilendi. Kar yağışı nedeniyle aç kalan kuşlar, yem bulmak için karayollarına akın etti. Yola yem bulmak için sürü ile inen kuşlardan bazıları araçların çarpması sonucu telef oldu. Bölgede uygulama yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri gördükleri manzaraya duyarsız kalmadı. Polisler bir evden aldıkları küreklerle yol kenarında kar temizliği yaptı. Kardan temizlenen kaldırıma yem döküldü. Kuş sürüleri yemleme yapılan alana inerek karınlarını doyurdu.


Polis ekipleri araç sürücülerinin kuş sürüsünü gördüklerinde yavaşlayıp kornaya basmalarını yönünde uyardı.

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