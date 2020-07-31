İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Tokat’ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Tokat'ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.


Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kazara yaralandı. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi kolundan kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Bir vatandaş ise kurbanı kesmek için yere yatırırken düşmesi sonucu yaralandı. Kesi sonucu derin yarası olan vatandaşlara Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde dikiş atıldı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar hastane çıkışında basın mensuplarına esprili dille nasıl yaralandıklarını anlattı. İl genelinde yaklaşık 80 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.