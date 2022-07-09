İhlas Haber Ajansı

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Acemi kasaplar sağlık ekiplerini alarma geçirdi

Tokat’ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar için ambulansların biri gitti biri geldi.

Tokat'ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar için ambulansların biri gitti biri geldi.


Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan vatandaşlar hastanelik oldu. Bıçak kesiği, kurbanlık boğaların boynuz darbeleri ile yaralananlardan bazıları kendi araçları ile hastaneye getirildi. Durumu ağır olan hastalar için ise sağlık ekipleri devreye girdi. Gümenek köyünde boğanın kesim sırasında boynuz darbeleri ile yaralanan bir kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir kişi ise calaskaya takılan kurban etinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Şahıs ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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