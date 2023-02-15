Adıyaman'da alt yapı çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ‘Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen deprem sonrası Adıyaman'da yaralarının sarılmasına devam ediliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tokat Belediyesi ekipleri depremde kentin tamamen çökmüş olan altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk günlerinde büyük sıkıntı olan su ihtiyacının giderilmesi amacıyla kentin birçok noktasına yerleştirilen tankerlerle su ihtiyacı karşılandı. Ayrıca yapılan çalışmalarla kentin iki mahallesine şebeke suyunun ulaştırılmasını sağladı. Erkenek içme suyu isale hattında DSİ'nin yaptığı çalışmaların tamamlanması ile kentin tamamına yakınına su verilebilmesi için çalışmaların gerçekleştirileceği kaydedildi. 20 seyyar tuvalet ile 5 banyonun kurulduğu Gölbaşı'nda 6 bin depremzedenin kalabileceği konteyner kentin kurulması için de altyapı çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı ilçesine koordinasyon ile görevlendirilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüklerini ifade ederek, “Devletimiz bütün kurumları ile deprem bölgesindeki her il ve ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'nun koordinesinde bulunan Gölbaşı ilçemizde başta altyapı olmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sahadaki personelimiz diğer kurumlarımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bütün vatandaşlarımızı derinden etkileyen depremin izlerinin bir an önce silinmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için görevli diğer kurum ve belediyelerimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.