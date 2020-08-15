İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliyede karantina uygulaması

Tokat’ın Artova ilçesinde Hükümet Konağı içerisinde hizmet veren adliye binasının olduğu kat korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Tokat'ın Artova ilçesinde Hükümet Konağı içerisinde hizmet veren adliye binasının olduğu kat korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Artova ilçesinde adliyesinde çalışan bir katibin, filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında korona virüs taşıyıcı olduğunu tespit edildi. Filyasyon ekipleri Artova Adliyesi Yazı İşleri Müdürüne de virüs bulaştığını tespit eden ekipler çalışmalarını tamamlayarak durumu ilçe hıfzıssıhha müdürlüğüne iletti. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte alınan karar sonrasında Hükümet Konağı içerisinde bulunan adliye katı kapatılarak karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.