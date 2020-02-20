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AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde nehre düşen araç, AFAD su altı dalış ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde nehre düşen araç, AFAD su altı dalış ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyünde bilinmeyen bir sebeple köy içerisinden geçen nehre araç düştü. Araç sahibi durumu Erbaa Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Araç sahibi ve itfaiyeden gelen talep sonrasında AFAD su altı dalış timleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrasında yeri tespit edilen araç, halat ile bağlandıktan sonra vinç yordamı ile sudan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları ve aracın sudan çıkartıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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