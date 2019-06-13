AFAD Çalışanları Tokat'ta oryantiring eğitimi aldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde AFAD çalışanlarına oryantiring sporu eğitimi verildi.

Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 27 ilden 170 AFAD personeli ve STK'lardan oluşan AFAD gönüllüleri Niksar Çamiçi yaylasında oryantiring sporu eğitimi verildi.

Çamiçi Yaylası Kamp Karavan alanında konaklayan AFAD'çılar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Tokat İl Temsilcisi 3. kademe Antrenör ve Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği Kurucu Başkanı İlker Melikoğlu tarafından verilen eğitimlerde dört gün süre ile harita yardımıyla yön bulma eğitimlerini içeren oryantiring sporunu öğrendiler.

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Süleyman Yiğit, AFAD personeli için oryantiring sporunun öğrenilmesinin çok büyük avantajlar sağlayacağını belirterek; “Gerçekten bizim için çok iyi bir eğitim oldu. Personelimiz haritaları pusulalı ve pusulasız okumayı öğrendiler. Alınan bu eğitimle doğada kayıp olan vatandaşların aranmasında ve bulunmasında daha hızlı hareket edebileceğiz ve iyi sonuçlar alacağız” dedi.

Oryantiring Nedir?

Oryantiring harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir. Oryantiring sporunda amaç arazideki hedefleri sırasıyla ve en kısa sürede ziyaret ederek parkuru bitirmektir.