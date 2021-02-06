İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaç keserken canından oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesine kestiği ağacın dalı yüzüne çarpan şahıs hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesine kestiği ağacın dalı yüzüne çarpan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Değirmenli köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Yaşar Celep (56), ağaç keserken devrilen ağacın dalı yüzüne çarpınca bir anda yere yığıldı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Yaşar Celep'in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.