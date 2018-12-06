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Ağacın dalları arasında sıkışan güvercin için seferber oldular

Tokat’ta kavak ağacının dalları arasında sıkışıp kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ta kavak ağacının dalları arasında sıkışıp kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Mehmet Paşa Mahallesi'nde kavak ağacının dallarına sıkışan güvercini fark eden çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini kurtarmak için harekete geçti.


İtfaiye aracının merdivenine çıkarak güvercini bulunduğu yerden kurtaran itfaiye eri çocuklar tarafından alkışlandı. Kurtarılan güvercin sahibine teslim edildi.

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