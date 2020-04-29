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Ahır yangınından büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan ahır yangınında büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan ahır yangınında büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.


Niksar ilçesinde bağlı Serenli Beldesi Tamlar Mahallesinde Yılmaz Çelik'e ait samanlıkta yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın hemen yanında bulunan ahıra sıçraması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine çağrılan Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri 3 büyükbaş hayvanı telef olmaktan son anda kurtardı. Alevlere teslim olan ahır ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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