Aile boyu tekvandocular?n hedefi ?ampiyon olmak

Tokat'?n Niksar il?esinde tekvandocu baba, ?ocuklar? ve e?i ile birlikte tekvando T?rkiye ?ampiyonas?'na haz?rlan?yor. Y?cer Ailesi'nin hedefi ?ampiyonluk.

Tokat'?n Niksar il?esinde 13 ya??nda tekvando yapmaya ba?layan Kurtulu? Y?cer (43), 17 y?ld?r a?t??? kul?pte antren?r olarak spor tutkunlar?na hizmet veriyor. E?i Ay?eg?l Y?cer (40) ile birlikte kul?b? i?leten Y?cer, severek yapt??? spor dal?n? ailesine de a??lad?. Birlikte ?al??t?klar? i?yerinde e?inin tekvandoyu ??rendi?ini ifade eden Y?cer, "E?im ku?ak s?nav?na girdi ve derece g?sterdi. 1. dan ve 2. dan olduktan sonra birlikte ?ocuklara ku?ak s?nav? yap?yoruz. B?y?k k?z?m zaten s?rekli benim yan?mda b?y?d?, onunla baba-k?z olamad?k, hoca-??renci ili?kimiz oldu. K???k k?z?m da bizden g?rerek ba?lad? spor yapmaya. B?y?k k?z?m ?niversitede k???k k?z?m ise ortaokulda okuyor. ?u anda ikisi de ma?lara haz?rlan?yor, 2020 y?l?nda hedefimiz T?rkiye ?ampiyonas?'nda derece almak. B?y?k k?z?m tekvandoya benimle ba?lad?. E?im bana bu konuda ?ok yard?mc? oldu, ben ma?lara gittik?e kul?b? onlar idare etti, antrenmanlara onlar girdiler. ?imdi ?ok g?zel bir ?ekilde 70-80 sporcuyla Niksar'? en iyi ?ekilde temsil etmeye ?al???yoruz" dedi.

"Aile boyu tekvando yapmak bizim i?in ?ok iyi bir duygu"

T?rkiye Tekvando Federasyonu'nda 4. dan siyah ku?ak sahibi oldu?unun alt?n? ?izen Y?cer, "B?y?k k?z?m Ceyda 3. dan siyah ku?ak, k???k k?z?m Celin 2. dan siyah ku?ak ve e?im de 2. dan siyah ku?ak sahibi. Aile boyu tekvando yapmak bizim i?in ?ok iyi bir duygu, ??nk? ?ocuklara iyi birer ?rnek olmaya ?al???yoruz. ?u anda 70 civar? sporcumuz var, 2020'de yap?lacak olan spor m?sabakalar?na haz?rlanmaya ?al???yoruz, hep birlikte aile boyu spor yapman?n keyfini ya??yoruz" diye konu?tu.

Gen?lere tavsiyelerde bulunan Y?cer "Gen?lere tavsiyem ilk ?nce e?itim ?art diyoruz. E?itim olacak, e?itimden spora hobi olarak ba?lamal?lar. ?ocuklar?m?z?n gereksiz al??kanl?klar?ndan kurtulmalar? i?in spor yapmalar? ?artt?r. Onlar bizim gelece?imizdir, gelece?imizi emin ellere b?rakmak istiyoruz" ifadelerini kulland?.

Ay?eg?l Y?cer ise bir kad?n olarak tekvando yapman?n g?zel bir duygu oldu?unu ifade ederek, "?ocuklar?ma ?rnek olmak beni ?ok mutlu ediyor. T?m gen?lere spor yapmalar?n? tavsiye ediyorum" dedi.

"Anne ve babamdan ilham ald?m"

Ceyda Y?cer (19) ise ailesi ile birlikte 10 y?ld?r tekvando sporunu yapt???n? belirterek, "Annemden ve babamdan ilham alarak bu spora ba?lad?m, siyah ku?aktay?m. Bu spor savunma sporu asla ?iddet i?ermiyor kendimizi savunmay? ??reniyoruz. Herkese de bu sporu yapmalar?n? tavsiye diyorum" ?eklinde konu?tu. Celin Y?cer ise 5 y?ld?r tekvando yapt???n?, ablas? ve annesinden ilham alarak severek bu spora ba?lad???n? s?zlerine ekledi.