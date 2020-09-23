Ak kuyruklu kartal ait olduğu doğaya kanat çırptı

Tokat'ta bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Türkiye'de nadir görülen ve Avrupa'nın en irisi olarak bilinen ak kuyruklu kartal Kemer Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulundu. Uçamaz ve bitkin durumda bulunan kartal Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık iki hafta süren tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Kafesten indirilen kartal bir süre bekledikten sonra doğal yaşam alanına kanat çırptı. 2.5 metre kanat açıklığı ve yaklaşık 4-5 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken kartalın iyileşerek ait olduğu yere dönmesi ekipleri sevindirdi.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ülkü Gümüş, ülkemizde nadir olarak görülen ak kuyruklu kartalın gerekli tedavilerinin yapılarak doğal ortamına bırakıldığını söyledi. Bitkin halde bulunan kartalın yeniden kendine bakabilecek güce kavuştuğunu belirten Gümüş, doğal ortamına dönmesinden mutlu olduklarını kaydetti.