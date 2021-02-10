AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: “Olaylara göre sağa sola savrulan bir parti değiliz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin kimliği olan bir parti olduğunu belirterek, “Olaylara göre sağa sola savrulan bir parti değiliz" dedi.

AK Parti Tokat 7. Olağan İl Kongresi, Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle başlayan il kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Usta Şahin katıldı. AK Parti Tokat Milletvekilleri, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımı ile düzenlenen kongrenin divan başkanlığını AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez yaptı.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ise konuşmasında AK Parti kimliği olan bir parti olduğunu belirterek, “Olaylara göre sağa sola savrulan bir parti değil. AK partinin kimliği muhafazakar ve demokrat bir partidir. Muhafazakarlığımız hiçbir zaman statükoculuk anlamında değil. Yenilikçiyiz. Ama bizi biz yapan, bayrağımız tarihimiz, örf adetimiz, inançlarımız. Bunları önemsiyoruz. Bunları gelecek nesillere aktarma noktasında görev almış bir partiyiz. Demokratiğiz. Böyle bir kimliğe sahibiz ve biz omurgası olan bir partiyiz. Omurgası olmayan varlıklar ne yapar? Sürünür? AK partinin omurgası nedir peki? İşte o da sizlersiniz teşkilatlarımız arkadaşlar. Dünyanın en büyük siyasal yapılanmasına sahip bir partiyiz. 11 milyon üyemiz var” dedi.

Yapılan konuşmalarında arından AK Parti Tokat İl Başkanlığının 6 yıllık faaliyet raporu ve mali tablosu okundu. Diş Hekimi Cüneyt Aldemir'in tek liste ile girdiği kongrede seçimlere geçildi.