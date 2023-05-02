Akademik fidelerin satışı başlatıldı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen fideler üreticilerle buluşturuluyor. Yerel ve ticari türlerden oluşan biber, domates, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar ve kabak çeşitleri başta olmak üzere üretilen 36 çeşit fide türü satışa sunuldu. Müdür ve müdür yardımcısı dâhil olmak üzere 17 personelle hizmet veren Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, fide yetiştiriciliği, sertifikalı asma fidanı yetiştiriciliği, arıcılık ve balıkçılık olmak üzere farklı alanlarda üretim yapıyor. Tokat ve yöre tarımına katkı sağlayan Merkez, yerel çeşitlerin erişilebilir olması için çalışıyor. Merkez'de ticari değeri olan çeşitlerin üreticilerle buluşması için de fide üretimi gerçekleştiriyor. Üniversite Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen fidelerin satışı 3 hafta süresince çiftçi ve üreticilere devam edecek.