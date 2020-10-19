Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden yapıldı

Tokat'ta kundaklanan çocuk parkı belediye ekipleri tarafından yeniden yapılarak çocukların hizmetine sunuldu.

Kent merkezi Erenler Mahallesinde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen yangında çocuk parkı alevlere teslim olmuştu. Kundaklama sonucu yakıldığı tespit edilen çocuk parkındaki oyun gurupları tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yenil yapılan parklarının yanmasına üzülen çocukların bu üzüntüsü yerini sevince bıraktı. Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yangının izleri silindi. Yenilenen oyun grupları belediye ekipleri ekipleri tarafından parka monte edildi. Parkta incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuklara oyuncaklar dağıttı. Başkan Eroğlu, nedenini bilemedikleri bir sebeple gündüz saatlerinde parkın yakılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Çocukların yüzlerindeki o üzüntünün sevince dönüşmesi için verdikleri sözü tutarak parkı yenilediklerini belirten Başkan Eroğlu, “Kısa sürede parkımızı eskisinden daha güzel hale getirdik. Yeniden kauçuk kaplamasını yaptık. Yanan malzemelerin yerine yenilerini koyduk. Şuanda parkımız tekrar çocuklarımızın kullanımına onların yüzlerinin güleceği bir hale büründü. Bugün itibariyle bu parkımızın yeniden çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çünkü bir çocuğun duasını almak, çocukların yüzlerinde o gülücüğü oluşturmak bence sevinçlerin en güzeli. Bizde bunu yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra bu parkımızı çocuklarımıza emanet ediyoruz. Onlar bundan sonra sahip çıkacaklar, parkımızı koruyacaklar” diye konuştu.