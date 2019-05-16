Alıcı kılığına giren Jandarmaya yakalandılar

Tokat'ta ‘alıcı' kılığına giren Jandarma ekipleri çaldıkları su motorunu satmaya çalışan hırsızları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Turhal İlçesine bağlı Şenyurt Beldesinde ikamet eden bir şahsın tarlasında bulunan su motorunun çalınması olayının aydınlatılması için Jandarma ekipleri titiz bir çalışma yaptı. Yapılan titiz planlama ve sıkı takip sonucunda hırsızlık olayını 3 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri bir köyde şüphelilerle buluşarak su motorlarını almak için pazarlık yaptı. Çalıntı malı satmak isteyen şahısları Jandarma ekipleri suç üstü yakaladı Turhal Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıslardan birisi tutuklanarak Zile M tipi cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen su motoru sahibine teslim edildi.