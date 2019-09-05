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Altın madalya getiren kare

THY 3’üncü Uluslararası Fotoğraf yarışmasında altın madalya Tokatlı Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Üzümcü’nün oldu.

THY 3'üncü Uluslararası Fotoğraf yarışmasında altın madalya Tokatlı Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Üzümcü'nün oldu.


Türk Hava Yolları (THY) 3. Uluslararası Skylife "Keşfet" Fotoğraf Yarışması'nda sonuçlar belli oldu. 11 bin 451 fotoğraf arasından altın madalya kazanan fotoğraflardan birisi de Tokatlı Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Üzümcü'nün objektifiyle ölümsüzleşen kovan fotoğrafı oldu. Kovanın içerisinden arı bal ve arıcının karede olduğu dijital fotoğraf Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Altın Madalya ödülüne layık görüldü.

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