Ambulans yangınında faciadan dönüldü

Tokat'ta kalp hastası çocuğu taşıyan ambulansın motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çocuk başka bir ambulansla Samsun'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Samsun'a hasta sevki yapan Efkan B. idaresindeki 60 AAU 990 plakalı Ford marka ambulansın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü ambulansı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Bu sırada sağlık görevlileri ise sedyede bulunan kalp hastası çocuğu ambulanstan çıkarttı. Ambulansta çıkan yangın büyümden sürücünün müdahalesi ile söndürüldü. Trafik ekipleri araç yangınıyla ilgili inceleme başlattı.

Çocuk bir evin bahçesine alındı

Ambulansta çıkan yangın sonrasında kalp hastası 6 yaşındaki Selim Şahin, yol kenarındaki eve götürüldü. Kısa bir süre bekletilen çocuk başka bir ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ev sahibi Şerafettin Yetiş (68), yaşanan olayı dile getirerek, “Ambulans yangını neden ile çocuk yol kenarında sıcakta bekliyordu. Sıcakta durmasın diye sağlıkçılarla birlikte gölgelik alana aldık. Daha sonra ikinci bir ambulans geldiği, çocuğu hastaneye sevk ettiler. Çocuğun durumu iyi idi. Bizlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık” dedi.