Ampute Milli Kaptanı Osman Çakmak'ın babasından sevindiren haber

Tokat Devlet Hastanesinde soba zehirlenmesinden dolayı tedavi gören Ampute Milli Kaptanı Osman Çakmak'ın babasının bilincinin açıldığına dair sevindiren haber geldi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla Köyünde, Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası Cumartesi günü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş anne Sultan Çakmak hayatını kaybetmiş sonraki gün toprağa verilmişti. Tokat Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi süren Baba Ömer Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğuna dair müjde Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi. Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Demir, Baba Ömer Çakmak'ın sağlık durumunun bilincinin açıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Başhekim Fatih Demir yaptığı açıklamada, “Cumartesi gecesi yaşadığımız elim hadise sonrası Milli Sporcumuz Osman Çakmak'ın babası Ömer Bey 21-22 sularında genel durumu kötü, bilinci kapalı bir şekilde soba gazından zehirlenen hastamızın yoğun bakıma yatışı yapıldı. Elimizdeki tüm imkanlarla tedavisine başladık. 36 saate yaklaştı. Şuanda genel durumu gayet iyi. Önce solunum cihazında idi solumun cihazından ayırdık. Bilinci açıldı, kendi yemeğini kendisi yiyor şuanda. Bizlerle konuşuyor. Ancak beynin oksijensiz kalmasının neden olduğu etki açısından nöroloji ve psikiyatrı bölümü de değerlendirdikten sonra taburcu etmeyi planlıyoruz. Mülki amirlerimiz başta olmak üzere bakanlık düzeyinde her gün bilgilendirme yapıyoruz” şeklinde konuştu.