Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Tokat'ta

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar" paneli için geldiği Tokat'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından düzenlenen "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" için Tokat'a gelen Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Balcı tarafından karşılanan Dr. Şafak Ertan, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamında gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Vali Balcı'ya Eskişehir'e özgü Keçi Riton figürü takdim etti. Vali Balcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Çomaklı'ya Tokat'ın yöresel el baskısı yazmalarından hediye etti.