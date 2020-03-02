İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu'da ki mülteciler sınıra akın ediyor

Tokat’ta düzensiz göçmen statüsünde yaşayan yaklaşık 750 sığınmacı ve mülteci Avrupa’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Tokat'ta düzensiz göçmen statüsünde yaşayan yaklaşık 750 sığınmacı ve mülteci Avrupa'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.


Sınır kapılarının açılmasının ardından Tokat'ta da çok sayıda sığınmacı ve mülteci Avrupa'ya geçme umuduyla sınır kapılarına akın etti. Tokat'ta yaklaşık 750 göçmenin kentten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Kentten ayrılan göçmenlerden kara yoluyla ülkeden çıkmaya çalışanların İstanbul üzerinden Edirne'ye, deniz yoluyla ayrılmak isteyenlerin ise, Ankara ve Afyon üzerinden Muğla, İzmir'e gittiği öğrenildi. Kaçak yollarla Avrupa'ya girmeye çalışan göçmenler, Yunanistan'ın kara ve denizden kendilerini püskürtmeye yönelik çalışmaları sonrasında yeni rota arayışında olduğu da biliniyor. Sığınmacılar ve göçmenlerin Yunanistan sahil güvenliğini atlatmak için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi üzerinden deniz yoluyla Midilli Adasına ulaşmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.