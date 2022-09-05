Anadolu'nun 2. büyük kalesi gün yüzüne çıkıyor

Anadolu'nun 2'nci büyük kalesi olan tarihi Niksar Kalesi'nde bulunan eski eserler gün yüzüne çıkartılıyor.

UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan Niksar kalesi; Pontus, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinden izler taşıyor. 6,2 kilometrelik sur uzunluğu ile Diyarbakır kalesinden sonra Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Turgay Yazar'ın başkanlığında yapılan kazı çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Niksar Kalesi'ndeki eserler gün yüzüne çıkartılacak

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesindeki tarihî eserlerin gün yüzüne çıkarılarak turizme bir katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi'nde 22 eser bulunduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, “Bu eserlerin bütünleşik kazılarla bakanlığımızın bize verdiği izinlerle 19 Mayıs Üniversitesi'nden Turgay Yazar ve ekibiyle tarihi eserleri gündüzüne çıkarılması lazım. Bu eserlerin rölövelerini çıkarmak, restorasyon projelerinin kuruldan geçirerek turizmimizin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Yani kaleyi tek başına surlardan ibaret olmadığının içinde bir yaşam, bir kültür olduğuna dikkate çekiyoruz. Kale içerisinde mescit, hamam, zindan, hazine odası gibi birçok eseri bu kazılarla gün yüzüne çıkartılması için restorasyon projeleri yapılıyor. İnşallah kaleyi ayağa kaldırıp şehrimizde bir güdüm etkisi oluşturmak istiyoruz” dedi.

Niksar kalesinin UNESCO kültür mirası kalıcı listesinde yer alması hedefleniyor

Başkan Özcan, Niksar kalesinin geçici UNESCO kültür mirası listesinde yer aldığına dikkat çekerek, “Tarih turizmine önem veren tüm ülkelerdeki insanlar UNESCO'nun Dünya mirası listesine bakarak tercihlerini yapıyorlar. Biz UNESCO'nun dünya mirası listesinde geçici listedeyiz. Bütün çabamız Niksar'ımızın kalıcı listede olması. Bunu temin etmek, bu tarih turizminden arzu ettiğimiz payı alabilmek” diye konuştu.

İçinde Medrese olan ender kale

Niksar Kalesinin Anadolu'da içerisinde medrese olan ilk ve ender karelerden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Özcan, “Eğitime önem veren o dönemin Danişmentli bakışı ve anlayışı ilk başkent olduğu için medreseyi Niksar'da yapıyor. Hemen üç yıl kadar sonra da Tokat'ımızın merkezinde gene Nizamettin Yağıbasan olarak bildiğimiz ikinci medrese inşa ediyor” ifadelerini kullandı.