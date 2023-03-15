Anadolu'nun ilk camilerinden, 9 asırdır tek tuğlası bile oynamadı

Tokat'ta Anadolu'nun ilk camilerinden olan Garipler Camii yaklaşık 9 asırdır tek tuğlası bile yerinden oynamadan dimdik ayakta duruyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi tarafından yaptırılan Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden Garipler Camisi 9 asırdır ayakta olmasıyla dikkat çekiyor. Caminin kitabesinde, Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılın son çeyreğinde (1080-1090) inşa ettirildiği bilgisi yer alıyor. Semerkant Mahallesi'nde bulunan Garipler Camii, minaresinde yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil Minareli Camii olarak da biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'daki en eski cami olma özelliği bulunan Garipler cami günümüze kadar yaşanan büyük depremlerden etkilenmemesiyle de adından söz ettiriyor.

“Bu güne kadar oluşan depremlerin hiç birisinden etkilenmemiştir”

Garipler Cami imamı Adem İşbilir, caminin birçok büyük depreme tanıklık ettiğini belirterek “Tokat Garipler Cami Tokat Fatihi Melik Ahmet Gazi tarafından 1076-1080 yılları arasında yapılmış bir camidir. Anadolu'nun fethinden sonra Türklerin yapmış olduğu ilk camidir. Caminin diğer bir özelliği ise kitabesi üzerinde bulunan tek mihraplı camimizdir. Garipler Camii tarih içerisinde farklı isimler ile de anılmıştır. Caminin asırlardır ayakta duruyor, tek bir tuğlası yerinden oynamadı. Bildiğiniz üzere Tokat'ta fay hattı üzerinde bulunuyor ve birinci derece deprem bölgesidir. Fakat Garipler Cami yapıldığı günden bu güne kadar oluşan depremlerin hiç birisinden etkilenmemiştir. Garipler Cami asırlardır ayaktadır ve camide herhangi bir bozulma veya deforme gibi durumlar söz konusu değildir" dedi.