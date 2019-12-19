Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oluyor

Tokat'ta, Anadolu'nun ilk Türk-İslam Üniversitesi olan Yağıbasan Medresesi'nin bilim tarih müzesine dönüştürülmesi için imzalar atıldı.

Türkiye'de ilk olarak yapılacak olan bilim tarih müzesi için Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve OKA arasında sözleşme imzalandı. Mali destek sözleşmesi imza töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, Sulu Sokak tarihi kent meydanı projesi için ihale çalışmalarının başladığını belirtti. Danışmentliler tarafından Sulu Sokak bölgesinde İlk Türk-İslam Bilim Üniversitesi olarak yapılan Yağıbasan Medresesi'nde bilim tarihi müzesi oluşturacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Geçmişe atıfta bulunarak tüm bilimlerin içerisinde yer aldığı, çocuklarımızın yap-dene-oluştur noktasında atölyelerin yer aldığı, eğitim görecekleri bir alanı hazırlayacağız. Faaliyete geçecek olan Bilim Tarih Müzemiz, Türkiye'de ilk olacak. Bu müzemizi; 900 adımda 900 yıllık tarihi içinde barındıran Sulu Sokak bölgesinde yaparak bölgeyi açık hava müzesi haline getireceğiz. Sulu Sokak Tarihi Kent Meydanı projemiz için ihale çalışmalarına başladık. Yapacağımız düzenlemelerle bölgeyi cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz” dedi.

Tokat'ın birçok değerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “İnanıyorum ki bu projelerle Tokat hak ettiği değeri bulacaktır. Bizim amacımız şehrimizin ekonomisine, turizmine, tanıtımına katkı sağlamak, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmektir. Tarım, turizm gibi konulardan her kesime hitap eden çok önemli projelere destek sağladıkları için ayrıca teşekkür ederim. Burada gerçek bir başarı var, bu başarı hepimizin. Başta sayın Valimiz olmak üzere bu projelerin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.