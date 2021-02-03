Anadolu'nun ilk umumi helası turizme kazandırılacak

Anadolu'nun ilk umumi helası devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile turizme kazandırılacak.

Tokat'ta tarihi Sulusokak çarşında bulunan Osmanlı döneminden kalma yapıda Tokat Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yüzde 80 oranında tamamlanan tarihi yapının 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılması planlanıyor. Halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen yapının 6 asır önce umumi hela olarak yaptırıldığı tarihi bilgiler arasında yer alıyor. Restorasyon çalışmalarında danışman olarak görev yapan Arkeolog Halis Alıcı, 900 adımda 900 yıllık eserleri bir arada görebilen tarihi çarşının turizme kazandırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından tarihi yapıda başlatılan restorasyon çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini belirten Alıcı, “Bu mekan Anadolu topraklarında bulunan 600 yıldan daha eski bir tarih. Birçok farklı medeniyet tarafından birçok farklı medeniyet döneminde hela olarak kullanılmış. Restorasyon çalışmalarında dış kubbenin kurşun kaplaması bitti. İç kısmındaki çalışmalar devam ediyor” dedi.

İlk defa görenler şaşırıyor

Alıcı, tarihi yapıyı görenlerin şaşırdığını belirterek, “Dışarıdan bakıldığında daha farklı bir amaçla yapılmış bina gibi görünüyor ama geçmiş tarihinden itibaren bir umumi hela olarak kullanıldığı bir aşikar. Buranın bir hela olarak kullanıldığında duyanlar görenler şaşırıyor. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra da temizlik ve su kültürü müzesi olarak halkımıza hizmet ederek yine şaşırtmaya devam edecek” diye konuştu.

Neden 'sık dişini helası' denilmiş

Helanın isminin nereden geldiğini dile getiren Alıcı, “Bulunduğumuz lokasyonda birçok eski han var. Bu hanlara gelen tüccarlar ve bu hanlardan alışveriş yapmak için gelenler nedeni ile insan popülasyonu da fazla imiş. Hela sırasını beklerken birbirlerine sık dişini, sık dişini, demeleri nedeni ile halk arasında burası ‘sık dişini helası' olarak isimlendirilmiş. Türkiye'de benzeri bir yapı yok” ifadelerini kullandı.