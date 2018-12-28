Anne ve yavru kedi yerel gazetenin maskotu haline geldi

Tokat'ta yerel bir gazetenin maskotu haline gelen anne kedi ve yavrusu, soğuk havaları doğalgaz peteğinin yanında uyuyarak geçiriyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havadan en çok sokak hayvanları etkilenirken, şanslı olanlar da var. Tokat'ta yerel bir gazetede sahiplenilen anne ve yavru kedi kışı kalorifer peteği yanında uyuyarak geçiriyor. Gazete çalışanlarının adeta maskotu olan Boncuk ile Minnoş adı verilen kediler masalarda geziyor. Kediler ile yakından ilgilenen gazete sahibi Kemal Özdilek, iki defa doğum yapan kedinin bir yavrusunun kendileri ile kaldığını, diğerlerini sahiplendirdiklerini söyledi. Boncuk'un tarakla tüylerinin taranmasından oldukça hoşlandığını ifade eden Özdilek, içeride baktıkları kedilerin yanı sıra dışarıya da yem bırakarak sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Özdilek, “Bu dönemde yer olarak sıcaktalar, dışarı çıkmıyorlar. Hallerinden gayet memnunlar” diye konuştu.

Gazete çalışanlarından Mihriban Koçaker ise haber yazarken masasının yanı başında yatan kedi ile fırsat buldukça ilgilenmeye çalıştığını belirtti. İş yerinin adete maskotu olan Minnoş'la güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Koçaker, “Şuan ağır kış şartlarındayız. Sokakta bir sürü sahipsiz sokak hayvanı var. Ama bizim Minnoş adındaki kedimiz ve annesi şanslı. Ofisimizde kedilerimize bakıyoruz” diye konuştu.