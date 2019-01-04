Anneler bir gününü çocukları ile pansiyonda geçiriyor

Tokat'ta, "Teknolojiye Esir Olma Ailenden Kopma" projesi kapsamında pansiyonda kalan öğrencilerin anneleri okulda misafir ediliyor.

Tokat'ta, 'annem yanımda keyfim yerinde', 'sağlıklı yaşıyorum, sağlıklı yaşlanıyorum' gibi çok farklı projeyi uygulayan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. "Teknolojiye Esir Olma Ailenden Kopma" projesi kapsamında öğrencilerin annelerini okul pansiyonunda misafir ediliyor. 320 öğrenciden pansiyonda kalan 58 öğrencinin annesi belirli sürelerde okula davet ediliyor. Anneler çocukları ile bir günlerini pansiyonda geçiriyor. Pansiyondan sorumlu Müdür Yardımcısı Elif Çağatay, projeye dahil olan veliler gönüllülük esasına dayalı olarak belli bir plan çerçevesinde okula davet edildiğini ifade ederek, “Sabah okul pansiyonuna giriş yapan velimiz, ertesi gün sabahına kadar hem kendi öğrencisiyle hem de diğer öğrencilerle beraber oluyor. Sohbetler yapılıyor, bazen mutfakta ocağın başına geçip pasta, börek yapılıp hep beraber oyunlar oynanıyor. Böylece öğrenciler sosyal medyadan uzaklaşıp annesiyle vakit geçirmiş ve aynı zamanda gerçek rol modeller görmüş oluyorlar” dedi.