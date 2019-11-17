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Ara tatilde deniz özlemini barajda giderdiler

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan ilkokul öğrencileri ara tatilde deniz özlemini baraj gölünde giderek ilk defa tekneye binmenin heyecanını yaşadı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan ilkokul öğrencileri ara tatilde deniz özlemini baraj gölünde giderek ilk defa tekneye binmenin heyecanını yaşadı.


Yeniköy İlkokulu 1-4 sınıf öğrencilerinin ‘deniz' görme hayalleri kısmen gerçekleştirildi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, aile doktoru olarak gittiği köyde öğrencilerin isteklerini geri çevirmedi. Denize kıyısı olmayan Tokat'ta, 23 öğrenci Yeşilyurt Belediyesinin yakıt desteği ile bir servisle Almus ilçesine götürüldü. Doktor Coşkun ve arkadaşlarını katkıları ile öğrencilere gezi yaptırıldı. Almus Baraj gölünde ilk defa tekneye binen öğrenciler deniz özlemini gidermeye çalıştı. Ara tatilde gönüllerince eğlenen öğrencilere tekne turu sonrasında balık ikram edildi. Yemekten sonra kent merkezine dönen öğrenciler akıl oyunları oynadı. Burada oldukça eğlenen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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