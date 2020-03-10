Aracında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.Ş.'nin 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet gösterdiğini tespit etti. Şüpheliye ait araç üzerinde çalışma yapan ekipler, yapılan aramada 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve bir miktar mermi ele geçirdi. Şüpheli B.Ş.'ye ilgili kanuna muhalefet göstermekten adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.