Arama yapılan araçtan uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Tokat'ta şüphelenilen bir araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, Tokat iline uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 şüphelinin aracı Turhal ilçesinde durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada; 17 gram esrar, 2,5 gram metamfetamin, 1 adet bong, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.