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Askerden annesine duygulandıran sürpriz

Kuzey Irak’ta 49.

Kuzey Irak'ta 49. Tümen Tugayı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan Hakan Enes Şener'in uzun bir süredir göremediği annesine yaptığı sürpriz sırasında duygusal anlar yaşandı.


Turhal ilçesinde yaşayan ve askerlik görevini Kuzey Irak'ta yapan Uzman Çavuş Hakan Enes Şener, izinli olarak geldiği memleketinde annesine sürpriz yaptı. Bir kafede yakınıyla oturan annesinin yanına giderek asker selamı veren Şener'i gören annesi önce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra oğluna sarılan anne gözyaşlarına boğuldu. O anları cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni aldı.

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