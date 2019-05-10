Askıya bırakılan ekmek sayısı 850 bini buldu

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta devam eden “Askıda Ekmek” projesi kapsamında askıya bırakılan ekmek sayısının 850 bini bulduğunu bildirildi.

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, şirket öncülüğünde Sivas, Tokat ve Yozgat'ta devam eden “Askıda Ekmek” projesine başladığı günden bu yana destek veren Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'yi ziyaret ederek ildeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şirket olarak ilk hedeflerinin 2,5 milyon ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracı olmak olduğunu hatırlatan Aykut Ayan, bugüne kadar askıya bırakılan ekmek sayısının 850 bini bulduğunu dile getirdi.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ise Ramazan dolayısıyla kampanyanın daha büyük bir anlam kazandığını belirterek, bu kampanyaya destek vermekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu yıl Ramazan ayı temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “İnfak” olarak belirlendiğini hatırlatan Bilgili, infakın insanları birleştireceğine inandıklarını dile getirerek, inananların kendilerinde “fazla olanı” ihtiyacı olanlarla paylaşması gerektiğini vurguladı.