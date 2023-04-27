Ata tohumu fideler, dikim olgunluğuna ulaştı

Tokat'ta ata tohumlardan elde edilen domates ve biber fideleri dikim olgunluğuna ulaştı.

Tokat'ta ata tohum sebze üretimi yaygınlaşıyor. 4 bin metrekarelik serasında ata tohumun fide üretimi yapan Ahmet Yılmaz, Şubat ektikleri ata tohumların dikim olgunluğunda fidelere dönüştüğünü belirtti. Üretim maliyetlerinin diğer illerden gelen ürünlere göre düşük olduğu belirten Yılmaz, ata tohum fide satışlarının başladığını belirtti. 100 bin adet fidenin dikim için hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, ata tohum fidelere ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

100 bin fidenin dikime hazır olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "İlk olarak 40 metrekare bir alanda hobi olarak başladım, şuanda 4 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. 2 bin metrekaresi fide üretimi diğer 2 bin metrekaresi ise sebze ve meyve üretimi üzerine. Fide olarak 1 buçuk milyonluk kapasitemiz var, 30 çeşitte kadar ürün üretiyoruz. Ata tohumu ürünler ve hibrit olarak tabir edilen ürünlerde üretiyoruz. Ata tohumu olarak bizim bu bölgede Tokat yerli domates ve biberi üzerine üretimimiz var. Diğer ürünlerde ata tohumlarıyla karşılaşmadık. Ata tohumu üretiminde çevre iller ve hatta Antalya gibi illere satışlar yaptık. Bu üretimin burada olması bölgeye avantaj sağlıyor, nakliye ve diğer maliyetler yok. Üretimden direk olarak üreticiye geçiş yapıyor. Bizim üretimimiz düşük maliyetli oluyor ve diğer insanlarda buradan düşük maliyetle alabiliyor. Bu işi yapanlar bizden sık sık talepte bulunuyor. Şubat ayının ortasında başlayan maratonumuz da şuan bu seviyeye geldik ve hasada başladık. Fide dikicileri şuan bizden fide almaya başladı" şeklinde konuştu.