Atın arkasına bağladıkları 'bidonla' kayak keyfi yaşadılar

Tokat'ta atın arkasına iple bağladıkları ‘bidonla' kayak yapan öğrenciler tatilin keyfini çıkardı.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrasında yarıyıl tatiline giren öğrenciler karın tadını çıkardı. Doğa Binicilik ve Okçuluk kulübünde bidondan yapılan kızakları iple atın arkasına bağlayan öğrenciler farklı bir heyecan yaşadı. Atlı okçuluk yapan Emre Özdemir, kızaklarla karın keyfini çıkardığını söyledi. Atlı kızak yaparken birkaç defa düşen Özdemir, “Bidondan yapılan kızağın üzerinde durmak zor. Atları da seviyorum böyle kızak yapmayı da. Tatil benim için eğlenceli geçiyor” diye konuştu.

Kışın atlı kıza ve safari

Tokat Doğa Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Salim Söyler, yarıyıl tatili dolayısı ile öğrencilere kar keyfi yaşatmak istediklerini kaydetti. Atların arkasına bağlanan kızaklarla öğrencilerin farklı bir heyecan yaşadığını dile getiren Söyler, “Kış mevsiminde atlı kızak ve safari yapıyoruz. Yaz aylarında atlı okçuluk yapıyoruz. Yaz-kış ata binmek bambaşka bir duygu. Ata binmeyi herkese tavsiye ederim” dedi.

Tokat'ta 2 yıldır binicilikle uğraşan Dr.Ramazan Karaaslan, “Geçen yıl karın yağmasını, karda bir atlı kızak, safari yapalım çok istemiştim. Bu yıl nasip oldu bolca kar var. Kış atlarla birlikte güzel ve eğlenceli. Bizlerde doya doya vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çocuklarda bu konuda oldukça istekliler. Okullar tatile girmişken kızakla onlarda farklı bir heyecan yaşadı” diye konuştu