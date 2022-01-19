İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı

Tokat’ta av tüfeği ile vurulan kangal köpeği veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Tokat'ta av tüfeği ile vurulan kangal köpeği veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Çamdere köyü mevkii ormanlık alanda İ.G. (39) isimli şahıs av yaptığı esnada kangal cinsi köpekle karşılaştı. Köpeğin havlaması üzerine av tüfeği ile ateş açan şahıs hayvanı yaraladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yapılan ihbar üzerine köye intikal etti. Yaralı köpek bulunduğu yerden alınarak il merkezinde veteriner kliniğinde getirildi. Veteriner hekim tarafından çekilen röntgen filminde köpeğin ağız ve boyun bölgesinde bulunan saçmalar gözler önüne serildi. Köpeğin sahibi Z.A.'nın şikayetçi olması üzerine şahısla ilgili tutanak tutularak adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.