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Ava giderken avlandılar

Tokat’ta, avcılık belgesi olmadan, takozsuz tüfekle avlanan 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Tokat'ta, avcılık belgesi olmadan, takozsuz tüfekle avlanan 4 kişiye cezai işlem uygulandı.


Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri 7/24 yaban hayatını korumak için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kar yağması ile birlikte avlanma faaliyetlerinin arttığı Tokat'ta ekipler 78 avcının belgesini kontrol etti. Uygunsuz av yaptığı tespit edilen 4 kişiye (avcılık belgesi olmadan avlanmak ve takozsuz tüfekle avlanmaktan) işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda usulsüz avlanan kişilere toplamda 3 bin 45 TL idari para cezası uygulanırken, 3 adet tüfek muhafaza altına alındı. Denetimlerin arazide ve sosyal paylaşım sitelerinde 7 gün 24 saat devam etmekte olduğu bildirildi.

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