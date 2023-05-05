Avcılar Belediye Başkanı Hançerli memleketi Tokat'ta hemşehrileriyle buluştu

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği memleketi Tokat'ta hemşehrileriyle buluştu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, memleketi Tokat'ta seçim çalışmalarına devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri çerçevesinde memleketi Tokat'a gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçelerde seçim çalışması yürüttü. Beraberindekilerle esnaf ve vatandaşlarla buluşan Hançerli, yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Hançerli, Almus, Artova, Yeşilyurt, Pazar, Sulusaray, Çambalı, Kızılcaören, Yağsiyan, Erbaa, Niksar, Bereketli, Bozyalı ve Üzümören'de muhtarlarla da bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlar, İstanbul'da hemşehrilerinin belediye başkanı olmasından gurur duyduklarını ve 14 Mayıs'ta baharı büyük mutluluk ve heyecanla karşılayacaklarını belirttiler. Yoğun seçim çalışmalarına 3 gün boyunca devam eden Hançerli, Reşadiye Belediyesi ve CHP Reşadiye ilçe yönetimi, Ataköy Belediyesi ve CHP Ataköy ilçe yönetimi, Almus Belediye Başkanı'nı da ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

“Değişimin zamanı geldi, Tokatlılar da artık baharı yaşamak istiyor”

4 Mayıs seçimlerinin ülke açısından çok önemli olduğunu belirten Turan Hançerli, "Seçim çalışmaları kapsamında doğduğum büyüdüğüm şehrimdeyim, Tokat'tayım. Buralara bahar gelmiş, bahar memleketimin dört bir yanını sarmış. Bahar 14 Mayıs sonrasında tüm Türkiye'de gelecek ve hepimizin yüzü gülecek. Millet artık baharı yaşamak istiyor. Değişim havası memleketim Tokat'ta var. 3 günde binlerce Tokatlı hemşehrimle selamlaştık, konuştuk, dertleştik. Tokatlılar da tüm Türkiye'de olduğu gibi heyecanla 14 Mayıs'ta baharın gelmesini bekliyor. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçek sorunları gerçek çözümler ile çözeceğiz. Güler yüzüyle bizi misafir eden hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Hançerli, 3 gün süren yoğun programın ardından Tokat'ta seçim çalışmalarını tamamladı.