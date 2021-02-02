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AVM'de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Tokat’ta bulunan bir AVM’nin kapısında uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Tokat'ta bulunan bir AVM'nin kapısında uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.


Tokat'ta alışveriş merkezine (AVM) adeta akın eden vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden kuyrukta bekledi. AVM'nin giriş kapısından dışarıya uzayan kuyruk nedeni ile sosyal mesafe unutuldu. AVM girişinde ateş ölçülmesi ve HES kodu sorgulanması nedeni ile uzayan kuyruk görenleri şaşırttı. Bazı vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeni ile endişe duydukları için AVM'deki işlerini tamamladıktan sonra dışarı çıktıklarını kaydetti. Bazı vatandaşlar ise sosyal mesafeye dikkat edilmediğini söyledi.

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