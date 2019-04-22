Avrupa'nın ortasında Türk bayrağını dalgalandıran hemşehrileri ile buluştular

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Avrupa'nın ortasında Türk bayrağını dalgalandıran hemşehrilerine destek vermek, gönül köprüleri kurmak için Mamuşa'da temaslarda bulunduklarını söyledi.

Tokat Zile'den Prizren Mamuşa'ya Uluslararası Kültür Köprüsü programı Kosova ve Makedonya'daki çeşitli kentlerde gerçekleştirildi. TİKA'nın desteklediği proje ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve çok sayıda araştırmacı, iş adamı, bürokrat Kosova'ya adeta çıkartma yaptı. Zile Belediyesi tarafından 7 yıl önce kardeş şehir olan Mamuşa'da temaslarda bulunan heyet gönül köprüsü kurdu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Avrupa'nın ortasında Türk bayrağını dalgalandıran hemşehrilerine destek vermek, gönül köprüleri kurmak için Mamuşa'ya gittiklerini ifade ederek, “Yoğun duygular içerisindeyim. Dört asırdır ne dillerinden, ne dinlerinden nede kültürlerinden taviz vermeyen EvladIı Fatihan hemşerilerimizi kutluyorum. Artık bizi sadece Tokat değil Mamuşa'da çok ilgilendiriyor. Türk devletimiz ve özellikle TİKA burada ki ecdat yadigarı eserleri onarmış, ayağa kaldırmış. Bu çalışmalar buradaki Türk kardeşlerimizi umutlandırmış. Biz burada bir dizi projeye imza attık. Sonuç güzel olacak inşallah” dedi. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da duygularını dile getirerek, “Burası Zile burası Tokat burasının yabancı bir ülke olduğunu kimse söyleyemez. Bu işin başlangıcı buradan gönül köprüsünü kurduk. Başta TİKA olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise üniversite olarak Mamuşadan gelen öğrencilere bir takım öncelikler tanıyacaklarını, ayrıca eğer gerekli prosedürleri ve yasal dayanakları oluşturabilirse üniversiteden iki bölümü Mamuşa'ya açacaklarını söyledi. Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'de, unutulmamak istediklerini ifade ederek, “Bizim anayurdumuzdan Tokattan Zile'den maddi bir beklentimiz yok. Bizi unutmayın. Yetim Mamuşa burada yetim kalmasın” ifadelerini kullandı. Proje yürütücüsü BAŞTEK Başkanı Prof Yaşar Özgök kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Balkanlarda bir Türk kasabası

Osmanlı döneminde Tokat ve Zile bölgelerinden Kosova'nın Mamuşa şehrine yerleşerek yurt edinen Tokatlılar yaklaşık 500 yüzyıldır dillerini, dinlerini ve kültürlerini koruyarak yaşamaya devam ediyor.. Mamuşa'da yaşamı, insanları, kültürü ile küçük bir Tokat'ı görmek mümkün.