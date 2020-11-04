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Baba ile oğlu bir gün arayla korona virüse yenik düştü

Tokat’ta korona virüs (Covid-19) tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti.

Tokat'ta korona virüs (Covid-19) tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde korona virüse yakalanan Ali Osman Kaya (57) Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Şehir merkezinde ikamet eden oğlu Necmettin Kaya da (32) korona virüs teşhisi ile Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Necmettin Kaya, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Oğlunun ölümünden bir gün sonra da Ali Osman Kaya hayatını kaybetti. Baba ile oğlu birer gün ara ile toprağa verildi.

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