'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baba-oğlun evinden 22 parça tarihi eser çıktı

Tokat’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şüpheli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğuna dair bilgi aldı. Bu bilgiye istinaden yapılan operasyon kapsamında ekipler, alınan arama kararı doğrultusunda U.K ve B.A.K ismindeki baba oğul oldukları öğrenilen şahısların ikametinde çalışma yaptı. Yapılan aramada; 14 adet taş obje, 2 adet pirinç alem, 2 adet oyma ahşap obje, 1 adet topuz, 1 adet kilise ikonu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 1 adet sikke olmak üzere toplam 22 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlere el konulurken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.